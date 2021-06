TIPA, 우수 국방기술을 활용한 中企 기술혁신 지원

[아시아경제 김종화 기자]중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 15일 대전 국방과학연구소(ADD)에서 권칠승 중소벤처기업부 장관과 강은호 방위사업청 청장이 참여한 가운데 ADD, 기술보증기금, 창업진흥원 4자간 '중소벤처기업의 국방기술 활용 혁신성장 지원'의 상호 유기적 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 TIPA는 ADD가 추천한 우수 과제를 대상으로 창업성장 기술개발사업(R&D) 가점 부여 및 ADD 우수 인력을 중소기업 R&D 사업 평가위원으로 참여시키고, ADD는 우수 국방기술의 민간 기술이전, 국방 R&BD 후속 지원 및 ADD 보유 기술을 활용한 창업을 지원한다.

기보는 온라인 기술거래 플랫폼인 Tech-Bridge에 ADD 보유 특허를 연계해 기술정보를 제공하고, 전국 68개의 영업점을 통해 기술이전 수요 발굴, 기술거래중개 및 후속 R&D를 지원한다.

창진원은 ADD 창업경진대회 수상 기업을 부처 합동 창업경진대회(도전! K-스타트업) 본선으로 연계하고, ADD의 추천을 받은 국방 분야 전문가의 창업 멘토링을 제공하게 된다.

참여 기관장들은 "국내 국방과학 기술은 세계 방산시장에서도 우수성을 널리 인정받고 있는 만큼 중소·벤처기업의 기술혁신과 성장에도 매우 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 입을 모았다.

이재홍 TIPA 이재홍 원장은 "이번 업무협약 체결로 중소벤처기업이 그동안 접근이 어려웠던 우수 국방기술을 손쉽게 살펴보고, 충분히 활용할 수 있는 계기가 될 것"이라면서 "중소벤처기업이 국방기술을 활용한 R&D를 통해 성장해 나가는 데 적극 지원에 나서겠다"고 밝혔다.

