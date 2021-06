CU·GS25, 내일부터 택배비 오른다…최대 1000원 인상

[아시아경제 임춘한 기자] CU와 GS25의 편의점 택배 서비스 가격이 오는 15일부터 인상된다. CJ대한통운의 택배비 단가 인상이 편의점 업계에 반영된 결과다.

14일 업계에 따르면 CU는 내일부터 택배비를 최저 2600원(무게 350g 이하)에서 2900원으로 300원 인상한다고 밝혔다. 무게 1kg 이하 구간의 택배는 동일하게 300원이 오르고, 무게 1㎏ 이상 5㎏ 이하 구간은 400원이 인상된다. 무게 5㎏ 이상 20㎏ 이하 구간은 800원이 오른다.

GS25는 무게 350g 이하 택배비를 2600원에서 2900원으로 300원을 인상한다. 2~3㎏는 4500원에서 4900원으로 400원 오르고, 20~25㎏은 1000원이 인상된다.

현재 CU와 GS25는 CJ대한통운과 운송 계약을 맺고 있다. 편의점 자체 배송 차량을 활용한 서비스인 CU끼리 택배와 반값 택배는 가격 변동이 없다.

세븐일레븐과 이마트24는 가격을 인상하지 않는다. 롯데택배와 계약을 맺고 있는 세븐일레븐의 기본 택배 가격은 3500원이다. 한진택배와 계약중인 이마트24는 무게 20㎏ 이하 택배에 한해 3500원 균일가로 서비스를 제공하고 있다.

