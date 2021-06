쌍방울그룹, 이스타항공 인수 단독 입찰…하림·사모펀드 포기

[아시아경제 이동우 기자] 기업 회생 절차를 밟고 있는 이스타항공의 공개입찰에 쌍방울그룹이 단독 참여했다.

14일 업계에 따르면 이스타항공은 이날 오후 3시 인수합병(M&A) 본입찰 서류 접수를 마감했다.

인수의향자는 사모펀드 운용사 등을 포함해 10여곳에 달했지만 본입찰에는 쌍방울그룹 단독으로 입찰제안서를 제출했다.

하림은 이날 기한 내 입찰 제안서를 내지 않은 것으로 알려졌다. 이스타항공 인수금액 이외에 추가로 갚아야 할 채무가 적지 않아 실제 입찰로 이어지지 않은 것으로 풀이된다.

매각을 주관하는 안진회계법인은 이날 입찰결과를 확인해 15일 서울회생법원에 제출할 예정이다.

회생법원은 광림컨소시엄이 적어낸 입찰금액과 스토킹 호스(가계약 후 경쟁입찰) 대상으로 선정된 기업인 성정의 인수희망 금액을 비교해 21일께 최종 우선협상대상자를 선정한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr