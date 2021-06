[아시아경제 이민우 기자] 장원테크 장원테크 174880 | 코스닥 증권정보 현재가 3,850 전일대비 5 등락률 +0.13% 거래량 68,303 전일가 3,845 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-8일장원테크, 커뮤니티 활발... 주가 19.81%.[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 close 는 베트남 현지법인인 '장원테크 비나'에 11억원 규모의 채무보증을 결정했다고 14일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr