국민의힘 첫 최고위에서 이준석에게 견제구 던진 김재원

"미리 다 결정되면 최고위 아무 역할 못해"

[아시아경제 나주석 기자] 김재원 국민의힘 최고위원은 최고위원회의의 역할을 강조하며 당대표 주도의 당무 운영에 견제구를 날렸다.

14일 김 최고위원은 이날 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "최고위원 소임을 다하기 위해 한가지 말씀을 드리겠다"면서 최고위원회의의 역할의 중요성을 강조하고 나섰다.

그는 "과거 정당은 대부분은 당 총재 휘하에서 일사불란하게 움직인 시절이 있었다"면서 "그 경우 당 리더십은 잘 운영됐지만, 총재의 사소한 잘못으로 당이 망가지는 경우가 수없이 많았다"고 소개했다. 이어 "제왕적 총재 시절 당내 민주주의와 요구가 있어 원내총무가 원내대표로 바뀌고 당 총재가 대표로 바뀌면서 최고위원이 도입됐다"고 언급했다.

이어 김 최고위원은 "최고위원 역할은 당내에서 당무를 관장하고 대표를 보좌하고 도우면서 한편으로는 최고위의 집단지성을 발휘해 당의 일방적 운영을 합리적으로 해야 한다"면서 "앞으로 최고위가 당의 중심이 되고 당무 결정의 중심이 돼야 한다"면서 "그것이 좀 더 일 잘하고 집단지성을 발휘하는 그런 장으로 함께 기능할 수 있다"고 말했다.

김 최고위원은 "최고위에서 협의해야 하거나 결정해야 할 많은 일이 사전에 전부 다 공개되고 이미 발표된다면 최고위가 사실상 형해화되고 아무런 역할을 못 하는 그런 결과를 가져올 수 있다"며 "지금은 초기라 당연히 이해하고 그럴 수밖에 없다고 생각하지만 앞으로 최고위 위상에 대해서도 당내서 신경을 써주기를 부탁드린다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr