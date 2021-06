하루엔터, '핑크퐁 아기상어' 게임 개발 박차

[아시아경제 박형수 기자] KH일렉트론은 자회사 하루엔터테인먼트가 스마트스터디와 ‘핑크퐁 아기상어’ IP 라이선스 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

KH일렉트론은 지난해 8월 사업 다각화를 위해 게임 개발업체 하루엔터테인먼트 지분 100%를 인수했다.

‘핑크퐁 아기상어’는 스마트스터디의 대표 IP다. 최근 국내외에서 다양한 브랜드와 콜라보레이션 및 마케팅을 진행하며 IP 파워를 입증했다. 핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance) 영상은 지난해 11월 전세계 유튜브 최다 조회 영상 1위를 기록했다. 6월 현재 조회수 87억 건을 돌파하며 글로벌 신드롬을 이어가고 있다. 최근 게임 부문 자회사인 베이비샤크게임즈를 통해 ‘핑크퐁 아기상어' IP를 적용한 모바일 퍼즐 게임 ‘샤크 블라스트(Shark Blast)’를 출시했다.

하루엔터테인먼트는 ‘핑크퐁 아기상어 IP’의 대중성과 높은 인지도를 토대로 남녀노소 누구나 쉽고 편하게 즐길 수 있는 캐주얼 게임을 기획했다. 수집욕구를 만족할 수 있도록 아기상어와 바닷속 친구를 모으고 꾸미는 수집형 캐쥬얼 퍼즐 게임이다.

최근 클래식 캐쥬얼 장르에서 인기가 높은 스위치 테트리스99, 팩맨99 등 배틀로얄 모드와 같은 네트워크 대전이 가능한 ‘베틀로얄 101’ 모드로 온라인 상에서 다양한 유저들과 함께 게임을 즐길 수 있다. 모바일과 PC 하이브리드 멀티 플랫폼 지원이 가능하고 전 세계 서버로 운영할 계획이다.

김민석 스마트스터디 대표는 "하루엔터테인먼트와 ‘핑크퐁 아기상어' IP를 활용한 게임 사업을 함께해 기대가 크다"며 "핑크퐁 아기상어의 IP 파워와 하루엔터테인먼트의 우수한 개발력과 서비스 경험, 노하우가 만나 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.

스테이지를 클리어 하는 솔로 플레이 모드와 네트워크 배틀로얄 모드 플레이가 가능한 알파 버전을 완료했다. 6월 중 101명 네트워크 비공개 테스트를 진행한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr