쿠팡, 상반기 인기 뷰티 브랜드 47개 제품 할인 판매…27일까지

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 상반기 인기 뷰티 브랜드를 한 곳에 모은 '2021 상반기 뷰티 페스티벌'을 진행한다고 14일 밝혔다.

오는 27일까지 진행되는 이번 행사에는 아모레퍼시픽, 뉴트로지나, 아이오페, 라포티셀, 잇츠스킨 등 올해 상반기 고객들에게 많은 인기를 얻은 브랜드 47개 뷰티 제품을 할인가에 선보인다. 구매 금액에 따라 최대 1만원까지 할인되는 쿠폰도 제공한다. 행사 오픈일인 14일과 27일에는 각각 하루동안 일정 제품을 특별 할인가로 선보인다.

14일에는 헤라 선메이트 데일리 선블록, 은율 블랙씨드 테라피 폼 클렌저, 미프 비타맥스 올인원 리필 기획세트 등 인기 뷰티 제품을 일일 특가로 만나볼 수 있다. 또 일주일간 진행되는 한정특가 코너에서는 쿠팡이 선정한 9개 상품을 할인가에 구매할 수 있다.

최근 화제가 되고 있는 뷰티 인기 검색어와 관련된 상품도 추천해준다. 여름철 스킨케어, 메이크업 등 최근 고객들이 관심갖고 있는 뷰티 카테고리 제품들을 쉽고 간편하게 살펴볼 수 있다. 이 밖에 헤라, AHC, 은율 등 브랜드별로 대표상품을 모아 놓은 브랜드관도 함께 찾아볼 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "앞으로 더 다양한 브랜드의 인기 제품들을 로켓배송으로 빠르게 받아 볼 수 있도록 편리한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

