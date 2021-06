구동휘 E1 대표 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 김혜원 기자] E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 1,600 등락률 -2.68% 거래량 15,660 전일가 59,700 2021.06.14 13:53 장중(20분지연) 관련기사 유가 고공행진...정유주 전망 장밋빛LS그룹, 제조업에 AI·스마트기술 접목… 디지털·친환경 전환 속도[e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close 구동휘 운영담당 대표이사와 캐릭터 티티가 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 14일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 어린이 보호구역 내 교통사고 예방 및 교통안전 문화 정착을 위해 행정안전부에서 지난해 12월부터 시행 중인 캠페인이다. 교통안전 표어 '1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!'을 릴레이 형식으로 전파한다.

구 대표는 예스코홀딩스 구본혁 대표의 지목을 받았다. 티티는 캐릭터 개발 업체 부즈C&C의 지목을 받아 이번 챌린지에 동참했다. 챌린지를 이어갈 다음 주자로 구 대표는 태광실업그룹 박주환 회장을, 티티는 E1 유튜브 채널 오렌지테레비 크리에이터인 김한용 자동차 전문기자를 지목했다.

구 대표는 "어린이가 안전한 환경에서 자라날 수 있기를 바라는 마음으로 이번 챌린지에 동참했다"며 "E1은 어린이 안전 및 건강을 위해 친환경 LPG를 연료로 하는 어린이 통학차 보급 확대를 위해 노력 중"이라고 말했다.

