하이투자증권, 티웨이항공 연계 비대면 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 다음달 31일까지 티웨이항공과 비대면(스마트 지점) 신규 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 이종 사업자인 양사의 공동 마케팅을 통한 시너지 창출을 위해 마련됐다. 이벤트 기간 동안 티웨이항공 홈페이지 등의 이벤트 페이지 내 하이투자증권 배너 광고를 통해 하이투자증권의 비대면 신규 주식계좌를 개설한 고객에게 리워드 혜택을 준다.

신규 주식계좌를 개설한 전 고객에게 티웨이항공권 2만원 할인 쿠폰을 지급한다. 0.01%의 국내주식 거래수수료 혜택도 제공한다. 추가로 1원 이상 주식을 거래한 고객에게는 티웨이항공 주식 1주를 지급하고, 100만원 이상 거래한 고객에게는 DGB금융지주 주식 1주를 추가로 지급한다.

하이투자증권 관계자는 "고객만족 향상을 위해 공동 마케팅을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 공동 마케팅과 신규 비즈니스 발굴 활동을 진행할 것"이라고 밝혔다.

