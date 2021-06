노랑풍선, 자체 개발한 ‘자유여행 플랫폼’ 공식 오픈…플랫폼 기반 사업 본격화

[아시아경제 유현석 기자] 국내 1위 직판여행 전문기업 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 29,550 전일대비 300 등락률 -1.01% 거래량 25,739 전일가 29,850 2021.06.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]노랑풍선, 백신접종자 해외 단체여행 허용 소식에 ↑…'홈쇼핑서 이미 대박'노랑풍선, 홈쇼핑에서 유럽여행 패키지상품 전체 매진…"200억 결제"노랑풍선, 1분기 매출 5억…"2분기 출시 예정인 OTA로 새로운 실적기반 마련" close 은 OTA(Online Travel Agency, 온라인 여행사) 중심 자유여행 통합 플랫폼을 공식 오픈했다고 14일 밝혔다. 플랫폼 개발에 나선지 2년여 만이다.

최신 IT 기술을 결합한 자체 플랫폼과 직판 여행업계를 선도해 온 영업 노하우를 활용해 새롭게 재편될 포스트 코로나 여행시장을 주도하겠다는 목표다. 14일부터 그랜드 오픈 프로모션을 시작하며 플랫폼을 기반으로 여행, 커머스 등의 사업을 본격화한다.

‘노랑풍선 자유여행 플랫폼’은 기존 오프라인 중심의 여행사 및 OTA 여행사들과 서비스 및 기술경쟁력 측면에서 확고한 차별성을 확보하는데 중점을 뒀다. 기존에는 항공, 호텔, 투어, 액티비티, 렌터카 등의 여행상품을 각각 따로 예약하고 결제해야 하는 불편함이 있었으나, 노랑풍선은 여행 일정관리뿐만 아니라 모든 여행상품을 한 번에 예약 및 결제까지 가능케 하는 원스탑 서비스를 구현했다.

실시간 최저가 여행상품 검색은 물론 빅데이터를 활용해 사용자들의 구매정보, 검색이력, 소비패턴까지 분석해 맞춤형 추천상품을 보여주는 기능이 적용됐다. 항공권과 호텔을 동시 예약할 경우 자동 할인이 적용되고 개별 상품 구매시에도 다양한 할인쿠폰을 제공한다. 빅데이터를 활용한 상품 추천 기능과 쿠폰 발급 서비스는 자유여행뿐만 아니라 기존 패키지 상품에도 적용 가능하다.

여행 기반 플랫폼을 기반으로 커머스 사업에도 진출한다. 국내에서는 쉽게 구하기 어려워 해외여행 시 꼭 사오는 현지 인기 아이템을 선별해 판매하는 ‘쇼핑 카테고리’를 신설했다. 쇼핑 플랫폼의 기능을 지속적으로 확대해 여행 관련 상품 외에도 아웃도어, 명품 등 제품군을 다양하게 늘려나갈 예정이다.

또한 비즈니스 서비스를 제공하기 위한 B2B 시스템도 새롭게 선보인다. ▲별도의 판매채널이 없는 공급사가 입점해 상품을 직접 판매할 수 있는 B2B 플랫폼 ▲기업에서 출장 업무 시 출장자에게 편의를 제공하고 출장담당자의 출장 관리·감독 업무효율성을 증대시켜 비용 절감효과를 제공할 수 있는 BTMS(Business Travel Management System, 기업출장관리시스템) 등 상용서비스의 범위를 확대하여 플랫폼 사업 영역을 극대화해 나갈 계획이다.

노랑풍선 관계자는 "시시각각 변화하는 외부환경에 민감하게 대응하기 위해서는 자체 플랫폼을 갖추는 것이 최우선이라고 판단해 지난 20여년간 여행업에서 쌓은 경험과 노하우를 기반으로 자체 플랫폼을 출시했다”며 “백신 접종자들을 시작으로 해외여행이 가능해지고 있는 만큼 실제 사용자의 구매정보 분석 및 행동패턴을 반영해 시스템 개선을 지속 추진해 나갈 계획이다”고 말했다.

이어 “플랫폼에 입점한 파트너사들과 활발히 협업하고 다양한 인프라를 확충하여 고객 스스로가 여행을 설계할 수 있는 차세대 한국형 OTA로 새로운 여행 트렌드를 제시해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr