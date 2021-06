웨이브, 美 시트콤 '프렌즈: 리유니언' 독점 공개

[아시아경제 구은모 기자] 해외에서만 공개됐던 '프렌즈: 리유니언'을 웨이브를 통해 국내에서도 감상할 수 있게 됐다.

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(wavve)가 오는 26일부터 미국 시트콤 '프렌즈' 특별편 '프렌즈: 리유니언(Friends: The Reunion)'을 OTT 독점 공개한다고 14일 밝혔다.

프렌즈: 리유니언은 프렌즈 원년 멤버들이 출연한 스페셜 쇼(110분물)다. 제니퍼 애니스톤, 커트니 콕스, 리사 쿠드로, 맷 르블랑, 매튜 페리, 데이빗 쉼머 등 원년 출연진이 오리지널 프렌즈의 세트장을 그대로 재현한 스튜디오에서 17년 만에 모였다.

과거 프렌즈 명장면을 재연하며 향수를 일으키는 것은 물론 촬영 비하인드 등 여섯 주인공의 솔직한 인터뷰도 담아냈다. 국내에는 방탄소년단(BTS)이 특별 게스트로 출연한다는 소식이 알려져 화제가 되었다.

프렌즈: 리유니언은 지난 5월 말 HBO맥스를 통해 미국 전역에 공개됐다. 웨이브는 월정액 독점 계약을 통해 유료 이용자가 주문형비디오(VOD)를 무제한 시청할 수 있도록 '프렌즈: 리유니언'을 제공한다.

프렌즈는 뉴욕시 맨해튼의 그리니치 빌리지에 사는 20~30대 세 명의 남자와 세 명의 여자의 삶과 우정을 그린 미국 시트콤이다. 워너브라더스가 제작에 참여해 마르타 카우프만, 데이비드 크레인이 공동 제작을 맡았으며, 94년부터 약 10년간 미국 NBC에서 방영됐다.

