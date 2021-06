롯데하이마트, PB ‘하이메이드’ 온라인 전문관 리뉴얼 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 14일 온라인쇼핑몰에 자체 브랜드(PB)인 하이메이드 전문관을 리뉴얼 오픈한다고 밝혔다.

하이메이드 베이직 코너에는 제품 기본 성능에 충실한 가성비 상품들을 둘러볼 수 있다. 하이메이드 디자인 코너에서는 한일전자와 손잡고 개발한 하이메이드 전자식선풍기, 신일전자와 협업한 물걸레청소기 등 디자인과 품질까지 강화된 하이메이드 제품을 만나볼 수 있다. 하이메이드 아이디어 코너에는 높이 조절이 가능한 전동 책상을, 하이메이드 시리즈 코너에서는 미니멀라이프 트렌드를 반영한 소형 에어프라이어 등을 판매한다.

하이메이드 전용 콘텐츠도 마련했다. ‘하메TV’ 코너에서는 하이메이드 제품 소개 영상을 제공해 소비자들이 구매 전 상품을 간접 경험해 볼 수 있다. 모바일 앱으로 ‘하이메이드 in 라이프’ 서비스도 이용 할 수 있다. 해당 서비스를 이용하면 하이메이드 제품으로 집안을 꾸민 소비자들의 다양한 정보와 제품 사용 후기를 공유 받고 추천 상품도 구매할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “온라인쇼핑몰에서 고객들의 편의를 높이고 PB 브랜드를 강화하기 위해 하이메이드 브랜드 전문관을 새롭게 선보인다”며 “앞으로도 트렌드를 반영한 하이메이드 제품을 꾸준히 개발해 하이메이드 브랜드를 강화하고 소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr