[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 여름을 맞아 시원한 컬러감이 돋보이는 ‘라이트 콜드컵’ 3종을 출시한다고 14일 밝혔다.

‘라이트 콜드컵’은 무더운 여름에 어울리는 시원한 컬러와 디자인의 아이스 음료 전용 컵이다. 짙푸른 바다와 같은 ‘딥블루’, 푸른 하늘을 닮은 ‘펄블루’, 상쾌함을 느낄 수 있는 ‘퓨어’ 총 3종으로 구성했다. 특히 콜드컵 제품의 재질을 플라스틱 타입으로 변경해 스크래치 내구성과 휴대성을 높였다.

이디야커피는 친환경 소비 트렌드에 맞춰 재사용 가능한 콜드컵 전용 스트로우와 위생 관리가 용이한 스트로우 세척솔을 함께 제공한다.

라이트 콜드컵의 가격은 1만3000원이며 15일부터 전국 이디야커피 매장에서 한정 수량으로 판매한다.

