신세계TV쇼핑, 심야 쇼핑족 위한 프로모션…“늦은 밤 야식 쏜다”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 오는 15일부터 27일까지 ‘올빼미 쇼핑족’을 위한 프로모션을 실시한다고 14일 밝혔다.

행사 기간 밤 10시30분부터 새벽 1시30분 사이에 방송 상품을 구매하면 추첨을 통해 치킨 교환권 등의 식·음료 쿠폰을 선물한다. 또한 온라인몰과 모바일 앱에서는 주말 저녁 8시부터 밤 12시까지 카테고리별 10% 할인쿠폰을 지급한다. 야식, 과일 등 인기 품목을 중심으로 혜택을 제공한다.

신세계TV쇼핑은 저녁 프라임 시간대에 맞춰 여름철 수요가 높은 패션, 뷰티, 가전 상품을 집중 편성하고 특별 할인 혜택을 제공하는 등 한발 앞선 ‘올빼미족 마케팅'에 돌입할 예정이다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “심야 마케팅은 본래 매년 7~8월 무렵 진행해왔으나 올해 역대급 무더위가 예상되고, 실제로 6월 들어 저녁 시간대 이용 고객수가 증가 추세를 보임에 따라 한 달 앞당겨 선보이게 됐다”고 말했다.

