이준석, 따릉이 타고 첫 출근…"여자친구 여부는 비밀"

[아시아경제 황수미 기자] 이준석 국민의힘 신임 당대표가 13일 서울시 공유자전거인 '따릉이'를 타고 출근했다. 당대표 취임 뒤 첫 국회 출근이다.

평소 대중교통과 따릉이를 병행해 이용하던 이 대표는 지난 11일 KBS라디오 '주진우 라이브'에 출연해 "이제 킥보드 규제가 강해져서 '따릉이' 타고 다닌다"고 말한 바 있다. 당대표는 의전상 당으로부터 차량이 지급되지만, 이 대표는 "원래 차량을 제공하는 것으로 알고 있는데 제가 지금 그 차량을 써야 할지 말아야 할지 고민하고 있다"고 말했다.

이 대표는 여자친구를 묻는 질문에 공인에게는 공적인 질문만 해달라고 응수하기도 했다. 이날 라디오에서 진행자는 이 대표에게 "지금 미혼이신가"라고 질문했고 이 대표는 "맞다"고 답했다. 이어 진행자가 "여자친구는 있는가"라고 묻자 이 대표는 "그런 개인적인 거 계속 물어보면 안 된다"며 즉답을 피했다.

그럼에도 진행자가 "당 대표이고, 관심사다"라며 재차 질문하자 이 대표는 "이제 공적인 인물"이라고 대답했다. 그러자 진행자는 "이제 안 물어보겠다"며 "30대 미혼이 우리 보수 정당을 이끈다. 벌써 기대가 된다"고 강조했다.

한편 이 대표는 오는 14일 첫 공식 일정으로 천안함 희생 장병 묘역이 있는 국립대전현충원을 찾을 예정이다. 이는 정치권 인사들이 당선 후 첫 번째 공식 일정으로 순국선열과 전직 대통령들이 안장된 동작구 국립서울현충원을 참배하는 것과 차별화된 행보다.

이 대표는 당초 서울현충원 참배 후 국회에 출근하는 일정도 검토한 것으로 전해졌지만, 고민 끝에 55인의 서해수호희생 장병 묘역이 있는 대전현충원을 찾기로 한 것으로 알려졌다.

이 대표는 지난 9일 당선에 앞서 마지막 공개 행보로 국방부 앞에서 시위를 벌이고 있는 천안함 생존 장병과 유가족을 만나기도 했다. 당시 이 대표는 당시 눈물을 흘리면서 "서해를 지키다가 사망한 저와 동년배 희생자들에 대해서도 깊은 관심을 가져야 한다"며 대전현충원 참배를 약속했다.

