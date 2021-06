백악관 "G7, 중국 '일대일로' 대응 인프라 계획 합의"

[아시아경제 유현석 기자] 주요 7개국(G7) 정상들이 중국의 거대 경제권 구상인 '일대일로'(一帶一路)에 대한 대응으로 새 글로벌 인프라 계획에 합의했다.

미국 백악관은 12일(현지시간) G7 정상들이 빈국에 인프라 건설을 지원하기 위한 계획을 시작하기로 했다고 밝혔다고 주요 외신 등이 보도했다.

이 계획에서는 중국의 일대일로와는 반대로 '가치를 따르고, 기준이 높으며, 투명한' 파트너십을 제공한다고 백악관은 전했다.

백악관은 정상들이 회담에서 "중국과의 전략적 경쟁을 논의하고 저소득국에 필요한 엄청난 인프라 수요를 맞추기 위한 구체적인 조치를 취하기로 했다. 이어 미국이 주창한 '더 나은 재건' 프로젝트를 채택했다"고 말했다.

시진핑 중국 주석이 2013년부터 추진해온 중국의 일대일로는 중국과 중앙아시아·유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드로, 철도·항만·고속도로 등을 비롯한 수조 달러 규모의 인프라 투자 계획을 뼈대로 한다.

중국은 이를 통해 전 세계 100여 개국과 협력 체계를 구축했다. G7 국가에서는 유일하게 이탈리아가 참여하고 있다.

미 정부 고위 관계자는 "강제 노동 문제와 관련해서 논의가 이뤄졌으며 이 사안과 관련해 중국을 밀어붙이기가 얼마나 어려운지에 관해 다양한 견해가 있었다"고 말했다고 주요 외신들은 전했다.

