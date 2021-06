'45억원 낙찰' 도지 밈 NFT, 역대 NFT 최고가…시바견 견주가 직접 입찰 진행

[아시아경제 권서영 기자] 이른바 '도지' 밈이 NFT(대체불가토큰) 경매에서 한화 약 45억원에 낙찰되어 이목을 끌었다.

11일(현지시간) 미국 NBC 방송은 온라인 경매 사이트 조라에서 '도지 밈'이 암호화폐 이더리움 1696.9이더(시가 약 400만달러, 한화 약 45억원)에 낙찰됐다고 보도했다. 이는 온라인상의 패러디 사진, 영상 창작물 등과 관련된 NFT 판매액으로서는 역대 최고가의 기록이다.

이 NFT를 경매에 올린 사람은 도지 밈의 원작자이자 도지 밈에 등장하는 시바견 '카보수'의 견주로 사토 아츠코 씨다. 사토 씨는 2010년 자신의 개인 블로그에 반려견 카보수의 사진을 올렸다. 그리고 이 사진은 텀블러나 레딧 등의 웹사이트로 빠르게 확산되면서 '도지 밈'을 낳았다.

온라인 밈 데이터베이스 '노우 유어 밈'은 도지를 두고 "역사상 가장 상징적인 밈"이라는 평가를 내놓기도 했다. 최근 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 공개적인 지지를 밝히며 크게 주목받은 도지코인 역시 이 '도지 밈'의 인기에 힘입어 등장한 가상화폐다.

사토 씨는 이 경매의 입찰을 직접 진행한 것으로 알려졌으며 이날부터는 NFT 기술이 적용된 카보수의 다른 사진 7장에 대한 입찰 역시 함께 진행된다. 또한 조라 측은 경매 수입의 일부가 일본 적십자사 및 세계식량은행 기부금으로 사용될 것이라고 밝혔다.

한편 NFT는 블록체인 기술을 활용한 토큰으로, 각 콘텐츠에 고유한 인식 값을 부여한 결과물이다. 일반적인 가상화폐와 달리 각 토큰이 완전히 별개의 값을 가지기 때문에 복제 등이 불가능하며, 이러한 특성에 따라 각종 디지털 콘텐츠의 진위를 보장하는 데에 특히 자주 쓰인다.

