김정은, 푸틴에 축전 "친선협조 관계 확대 확신"

[아시아경제 유인호 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 12일 러시아 국경일인 '러시아의 날'을 맞아 블라디미르 푸틴 대통령에게 축전을 보냈다.

조선중앙통신은 이날 김 총비서가 푸틴 대통령 명의로 “러시아 연방 국경절에 즈음해 (…) 당신과 그리고 친선적인 러시아연방 정부와 인민에게 따뜻한 축하를 보낸다”는 내용의 전문을 띄웠다고 보도했다.

김 총비서는 축전에서 2019년 러시아 블라디보스토크에서 열렸던 북러 정상회담을 상기했다. 김 총비서는 축전에서 “우리들 사이의 첫 상봉 이후 새로운 발전단계에 들어선 조로 친선협조 관계가 모든 분야에 걸쳐 끊임없이 확대·강화되리라는 확신을 표명한다”고 밝혔다.

이어 “오랜 역사와 전통을 가지고 있는 조로(북러) 친선관계를 소중히 여기고 새 시대의 요구에 맞게 더욱 발전시켜 나가는 것은 두 나라 인민의 공통된 지향이고 염원”이라고 강조했다.

이 축전은 과거 소비에트사회주의공화국연방(소련)을 구성했던 러시아 의회인 인민대의원대회가 러시아 공화국의 주권 선언문을 채택한 것을 기념해 제정된 국경일인 '러시아의 날'(6월 12일)을 맞아 전달됐다.

축전 전문은 발송 당일인 이날 공개됐다. 전 주민이 보는 노동당 기관지 노동신문 1면에도 실렸다.

북한은 최근 중국, 러시아, 쿠바 등 전통적인 우방 국가들과 밀착된 관계를 과시하고 있다.

지난 3월에는 시진핑 중국 국가 주석에게 구두 친서를 보내는가 하면 4월과 이달 4일에는 각각 미겔 디아스카넬 쿠바 공산당 총서기, 라울 카스트로 전 총서기에게 축전을 보내 신·구 지도자를 모두 챙기는 모습을 보였다.

