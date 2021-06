[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점 본점과 롯데호텔 서울, 롯데면세점 명동 본점은 11일 서울특별시 지체장애인 협회와 함께 지체장애인의 권익 증진과 공익 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지체장애인의 권리 보호와 권익 증진을 위한 상호 업무 협력 체계를 구축해 협약 당사자와의 동반 성장 실현을 목적으로 진행됐다.

협약 당사자는 6월28~30일 진행 예정인 '장애인 기능 경기대회'의 성공적인 진행을 위한 후원금 기부를 시작으로 지체장애인의 권리 보호와 권익 증진을 위한 다양한 활동과 사회적 책무를 다 할 예정이다.

