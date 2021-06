[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 무소속 의원이 11일 선출된 국민의힘 당 대표와 최고위원 당선자들에게 축하 인사를 건넸다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 "이번 전당대회에서 당원과 국민들이 여러분을 선택한 것은 그만큼 정권교체의 열망이 컸다는 것을 방증한다"면서 "모두 하나가 돼 비정상국가를 정상국가를 만드는데 노력해달라"고 당부했다.

그는 "정권교체의 선봉장이 되어 주실 것을 기대한다"며 "다시 한 번 축하 드린다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr