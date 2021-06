[특징주]KNN, 공수처 윤석열 수사 착수…홍정욱 '주목'

[아시아경제 유현석 기자] KNN KNN 058400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,985 전일대비 90 등락률 +4.75% 거래량 8,249,161 전일가 1,895 2021.06.11 09:25 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “빨리 확인하세요” 하루하루가 급합니다 close 이 강세다. 고위공직자범죄수사처(공수처)가 유력 대권주자로 부상한 윤석열 전 검찰총장 수사에 나섰다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

KNN은 11일 오전 9시3분 기준 전거래일 대비 6.60%(125원) 오른 2020원에 거래됐다.

법조계 등에 따르면 공수처는 지난 4일 윤 전 총장을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 정식 입건해 수사하고 있다.

앞서 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 지난 2월8일 윤 전 총장과 등이 2019년 5월 옵티머스 펀드 사기 사건을 부실 수사한 의혹이 있다며 이들을 직권남용권리행사방해 혐의로 공수처에 고발했다.

또 3월4일에는 윤 전 총장이 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 의혹을 받는 검사들에 대한 수사·기소를 방해했다며 윤 전 총장과 조남관 대검 차장을 같은 혐의로 고발했다.

KNN은 회사의 지분 50%를 가진 부산글로벌빌리지 홍성아 공동 대표가 홍정욱 전 의원의 누나로 알려져 홍정욱 관련주로 꼽히고 있다.

