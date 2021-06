홍남기 "6월 달걀 수입 7000만개로 확대"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 이번 달 달걀 수입 물량을 7000만개로 확대한다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 경기도 여주에 있는 수입 달걀 유통업체를 방문해 "서민 밥상물가 안정을 위해 국민 체감도가 높은 달걀 가격의 조기안정이 중요하다"며 "6월 수입 달걀 규모를 당초 5000만개에서 2000만개 추가한 7000만개로 확대하겠다"고 말했다.

정부는 추가 수입 물량을 처리할 수 있는 시설을 확충하고 달걀 1판(30개)을 5450원에 판매하는 등 소비자 수요를 확대하는 노력도 계속하겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 오늘 경기도 이천에 있는 한국농수산식품공사 비축기지도 방문해 비축 농산물 보관 상태 등을 살펴봤다.

홍 부총리는 "계절에 따라 가격·수급 변동성이 큰 농산물이 소비자에게 안정적으로 공급되기 위해서는 정부의 정확한 비축 및 적시 방출이 매우 중요하다"며 "쌀 가격 안정을 위해 정부 비축물량 8만 톤을 이달 중 공급하라"고 당부했다. 그러면서 "최근 가격이 안정되고 있는 양파, 마늘, 배추 등은 비축물량을 차질없이 확보해 하반기 이후 기상변화 등에 선제적으로 대응하라"고 덧붙였다.

