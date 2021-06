생산-운송-소비 생태계 구축…핵심역량 모아 초기시장 선점

9월 수소기업협의체 공식출범

각사 총수가 의장 맡아 힘실어

중장기적으로 안정적 사업 의지

[아시아경제 최대열 기자, 이창환 기자] 현대차와 SK, 포스코, 효성 등 내로라하는 대기업이 수소사업을 위해 손을 잡은 건 과거 없던 시장을 만드는 과정에서 민간 협업이 무엇보다 중요하다고 판단했기 때문이다. 수소를 에너지원으로 하는 생태계는 국내는 물론 전 세계적으로도 이제 막 형성되는 단계인 만큼 초기 선점이 중요할 것으로 예상된다.

개별적으로 신규 사업을 진행하기보다는 각자가 모자란 부분을 채우고 잘하는 분야에선 역량을 모은다면 글로벌 에너지시장에서도 상당한 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 보인다. 기업 총수가 직접 의장을 맡은 점도 당장 수익이 나지 않더라도 중장기적으로 사업을 키워나가겠다는 의지로 풀이된다.

수소 생산부터 운송·소비까지 맞손

4대그룹 연합으로 시너지 형성

수소는 기존 화석연료 대비 접근성이 좋고 환경친화적이기에 차세대 에너지원으로 꼽는 데 이견이 없다. 우리나라처럼 외부 자원 의존도가 높은 국가에선 에너지 자원이 산업적 측면은 물론 안보로서의 의미도 커 관심이 높다. 관건은 아직 시장이 무르익지 않아 민간자본이 참여하기 쉽지 않다는 점이다.

수소경제는 수소를 에너지원으로 만드는 생산단계부터 이를 저장·유통하고 각자 쓰임새에 맞춰 쓰는 소비까지를 아우른다. 생산단계에서는 투입 비용이나 배출가스를 줄이기 위한 연구개발이, 저장·유통단계에선 저장소나 파이프라인 등 인프라 투자가 필수적이다. 소비단계가 활성화하기 위해선 연료전지나 수소차 등 수요처가 뒷받침돼야 하는데 이 역시 이제 막 첫발을 뗀 수준이다.

오는 9월 공식 출범키로 한 수소기업협의체에는 이러한 수소경제 가치사슬(밸류체인)의 핵심역할을 할 기업이 직접 참여해 머리를 맞댄다는 점에서 의미가 있다. SK나 포스코는 당장 올해나 내후년부터 부생수소를 본격적으로 생산하는 한편 2025년부터는 친환경 수소를 만들기로 했다. SK는 2023년부터 인천시가 추진하는 클러스터사업과 연계해 액화수소 3만t을 공급하겠다는 구상을 지난 3월 내놨다. 현재 부생수소 생산량 1위 기업이 하루 30t 수준인 점을 감안하면 이보다 3배가량 더 많은 생산역량을 갖추겠다는 얘기다.

포스코 역시 친환경 수소로 평가받는 블루·그린수소를 중심으로 2040년까지 200만t 생산체제를 갖추기로 했다. 효성그룹 역시 글로벌 산업용 가스 기업 린데와 합작법인을 만들어 2023년부터 울산에 액화수소 공장을 짓기로 한 상태다. 최정우 포스코그룹 회장은 "수소경제는 포스코 단독으로만 이뤄낼 수 없는 과업으로 수소경제로의 전환을 위해 정책과 제도가 뒷받침되고, 산업계도 힘을 합쳐 탄소중립과 국가 발전에 함께 기여해야 한다"고 말했다.

車, 수소생태계 자리매김 핵심

세계 에너지시장 영향력 커질듯

현재는 물론 앞으로도 수소의 쓰임새가 가장 많을 것으로 예상되는 곳이 운송부문인 만큼, 현대차가 그간 연구개발 역량을 쌓은 수소차도 중요한 역할을 맡는다. 현대차는 일찌감치 수소차를 이동수단의 미래로 점찍고 기술개발에 매진해왔다. 세계 첫 수소 승용·상용차를 출시한 것도 같은 배경이다. 이번 민간 협의체 설립을 정의선 회장이 주도한 것 역시 앞으로 수소의 용처를 넓히는 데 자동차의 역할이 크기 때문이다.

수소는 운송을 비롯해 발전·산업·건물 등 사회 전 분야에 쓰일 것으로 예상되며 이 가운데 트럭을 중심으로 한 운송부문이 성장 가능성이 높다. 일반 승용차의 경우 전기차 보급이 확대될 것으로 예상되나 고출력에 많은 에너지가 필요한 트럭이나 버스는 배터리보다 수소가 효율적이기 때문이다.

장거리운행이 많은 대형 트럭을 전기차로 운행하려면 배터리 무게만 10t에 달할 것으로 추정된다. 이에 반해 수소트럭의 파워트레인은 7t 정도로 기존 디젤트럭(7.5t)보다 가볍다. 충전이 빠른 것도 장점이다. 효성그룹은 액화수소공장 가동시기에 맞춰 전국에 충전소 30여곳을 갖추기로 했다.

조현준 효성그룹 회장은 "지속적인 연구개발을 통해 수소 충전·공급 설비를 국산화해 효율적이고 경제적인 수소 밸류체인을 구축하는 데 적극 동참하겠다"고 말했다.

