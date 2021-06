[아시아경제 한진주 기자] 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 300 등락률 -1.44% 거래량 221,575 전일가 20,900 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 한국앤컴퍼니, 창립 80주년 미래성장동력 'S.T.R.E.A.M' 발표'한타家'조양래 회장, 한정후견 심문 출석…향후 정신감정 진행(종합)아트라스비엑스, 車배터리부문 2021 대한민국 대표브랜드 대상 수상 close 는 자회사 한국타이어앤테크놀로지 대전공장, 금산공장에서 선복 부족 이슈에 따른 생산 조정으로 타이어 제조를 10일부터 12일까지 3일간 중단한다고 9일 공시했다.

