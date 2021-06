[아시아경제 한진주 기자] 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 800 등락률 +3.85% 거래량 1,130,112 전일가 20,800 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일자화전자, 김상면, 김찬용 각자대표 체제 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 close 는 운영자금 조달을 위해 500억 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr