[클릭 e종목] “SBS, 스튜디오S 지분가치 부각 가능”

유안타증권 "SBS 목표주가 기존 5만원에서 9만5000원으로 상향 조정"

지주사 합병 계기로 제작사 자본 확충 기대

[아시아경제 공병선 기자] SBS SBS 034120 | 코스피 증권정보 현재가 46,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,650 2021.06.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 반토막 계좌 구원할 “백신” 관련 황금주!! 놓치면 후회합니다'시청률은 주가 바로미터'…새 드라마 방영 앞둔 컨텐츠주 '주춤' OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까 close 자회사들이 지주사 간 합병 이후 지위가 변경되면서 지분가치가 부각될 것이란 관측이 나온다. SBS가 자회사의 지분을 100% 유지 또는 확보해야 하는 법적 규제에서 벗어나기 때문이다. 유안타증권은 SBS에 대해 목표주가를 기존 5만원에서 9만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

9일 유안타증권에 따르면 SBS미디어홀딩스와 TY홀딩스의 합병기일은 오는 12월28일로 예정돼 있다. 지주사 간 합병이 이뤄진다면SBS 자회사들의 지위는 TY홀딩스의 증손회사에서 손자회사로 변경된다. 스튜디오S를 비롯한 SBS의 자회사들이 SBS가 지분을 100% 확보하거나 유지해야 하는 법적 규제에서 벗어나게 되는 것이다.

SBS는 지난해 스튜디오S에 운영자금 목적으로 200억원을 추가 출자한 바 있다. 현재 스튜디오S의 자기자본은 지난해 말 기준 276억원에 그쳐 스튜디오드래곤, JTBC스튜디오, 그 외 상장 제작사들 대비 자금력이 열위에 놓여 있다. 박성호 유안타증권 연구원은 “지주사 합병을 계기로 내년 스튜디오S의 기업공개(IPO) 또는 스튜디오S와 SBS콘텐츠허브 간 합병 등 제작사 자본확충이 이뤄질 수 있다”며 “SBS의 스튜디오S 지분가치가 부각될 것으로 예상된다”고 설명했다.

이에 SBS의 시장 전망치(컨센서스)도 상향 조정됐다. 박 연구원은 “SBS의 내년 연결 영업이익 추정치를 기존 1238억원에서 1515억원으로 상향 조정한다”며 “본사 영업이익 추정치를 기존 924억원에서 1201억원으로 상향 조정한 데서 기인한다”고 말했다. 카타르월드컵 관련 효과도 150억원가량으로 기대된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr