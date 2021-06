美, 아이폰 수리기사가 사진·영상 유출…애플, '수백만달러' 보상

[아시아경제 김유리 기자] 미국에서 애플 수리기사가 고객 아이폰에 저장된 사진과 영상을 인터넷에 올려 애플이 합의금 수백만 달러를 지불했다.

8일 외신에 따르면 미국 캘리포니아주 애플 공인 수리점 수리기사 2명이 2016년 1월 수리 의뢰가 들어온 아이폰에서 고객 사진과 영상을 유출해 애플이 피해자에게 수백만달러의 합의금을 지불했다.

수리기사들은 피해 여성의 나체 사진 10장과 성관계 영상 1개를 피해자 페이스북에 스스로 게시한 것처럼 꾸며 올렸다. 친구들 제보로 이같은 사실을 안 피해자는 극심한 정신적 고통을 받았다며 애플을 고소하기로 했다가 이후 애플과 합의했다. 합의금 규모는 '수백만달러'로만 알려졌다.

피해자가 요구한 액수는 500만달러(약 55억원)로 전해졌다. 합의에는 사건 자체나 합의금 규모를 공개하지 않는다는 '비밀유지협약'도 담겼다고 외신은 보도했다.

사건은 문제가 발생한 수리점을 운영하는 페가트론이 애플이 낸 합의금을 보상한 뒤 보험 처리를 받기 위해 보험사와 소송을 벌이면서 처음 드러났다. 애플은 해당 소송에서 애플이 언급되는 것을 막았으나 이후 애플과 페가트론이 연루된 별개 소송에서 앞선 소송이 거론되며 사건의 존재를 인정했다.

애플 측은 "우리는 사생활과 고객 데이터의 안전을 매우 중요하게 여긴다"며 "수리 과정에서 (고객) 데이터가 보호되도록 보장하는 절차들이 있으나 2016년 협력업체 한 곳이 이 정책을 위반했음을 확인하고 즉각 조처를 취했고 관련 절차를 강화했다"고 말했다.

