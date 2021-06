[아시아경제 장효원 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,885 전일대비 95 등락률 -3.19% 거래량 2,255,570 전일가 2,980 2021.06.08 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제삼부토건 ‘아산 삼부르네상스더힐’ 상가 입점자 모집삼부토건 시공, ‘아산 삼부르네상스더힐’ 상가 입점자 모집 close 은 인천광역시 부평구 굴포천 생태하천복원사업을 수주했다고 8일 밝혔다.

한국환경공단이 수요처인 이 사업은 인천광역시 부평구 부평동 행정복지센터~산곡천 합류부 구간(1.5km)의 생태하천 복원 및 하수관로 등을 설치하는 사업으로 총 공사금액은 250억원이며 그중 삼부토건 지분은 51%, 계약금액은 128억원, 공사기간은 착공일로부터 1080일이다.

이 복원사업은 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 복개구간 철거하여 옛 물길을 복원하는 대형 프로젝트로서 준공 시 수생태계 건강성 회복과 생물 다양성 확보에 기여할 것으로 기대되고 있다.

구간별로는 1구간은 생태·문화 체험구간, 2구간은 생태관찰·탐방구간, 3구간은 자연생태 복원구간으로 조성되어 부평지역 문화자원과 연계할 도심 휴식지 및 친수공간이 만들어질 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr