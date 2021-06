속보[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당은 8일 국민권익위원회 부동산 전수조사 결과 불법 거래 등 비위 의혹이 드러난 민주당 의원 12명 전원에게 탈당을 권유키로 했다. 명단은 다음과 같다.

▲부동산 명의신탁 의혹 소지 의원(김주영, 김회재, 문진석, 윤미향) ▲업무상 비밀이용의혹 소지(김한정, 서영석, 임종성) ▲농지법 위반 의혹 소지(양이원영, 오영훈, 윤재갑, 김수흥, 우상호).

