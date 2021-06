[아시아경제 문혜원 기자] 보도자료] KFC는 오는 13일까지 공식 애플리케이션(앱)에서 인기 치킨·버거 콤비 제품 3종을 최대 40% 할인가에 제공하는 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

가볍게 즐기기 좋은 핫크리스피치킨과 트위스터를 3900원에, 베스트셀러 메뉴 오리지널치킨과 타워버거를 4900원에, 커넬콘소메치킨과 커넬고스트헌터버거를 5900원에 판매한다.

프로모션을 적용 받으려면 KFC 공식 앱에서 이벤트 쿠폰을 다운 받은 뒤 매장에서 주문 시 적용하면 된다.

같은 기간에 KFC는 더블마이티버거 세트를 1000원 할인 판매하며, 핫크리스피치킨 4조각과 갓양념치킨 4조각으로 구성된 반반버켓을 할인가 1만4900원에 제공한다.

