"의심해서 정말 죄송합니다" 손정민 친구 A 씨 측 법적 대응에 사과 봇물

故 손정민 씨 친구 A 씨 측, 가짜뉴스 법적 대응 예고

일부 유튜버들 고소…'선처 호소' 메시지 600여건 쏟아져

A 씨 측 "선처 희망자 제외 수만명 고소할 것"

[아시아경제 임주형 기자] "앞으로는 지켜보기만 하겠습니다. 용서해 주십시오."

고(故) 손정민 친구 A 씨 측이 온라인공간에 퍼진 각종 가짜뉴스에 대해 법적 대응을 하겠다고 밝힌 뒤, 선처를 호소하는 누리꾼들의 메시지가 쏟아지고 있다. 앞서 유튜브, 온라인 커뮤니티 등에는 A 씨를 겨냥한 여러 의혹이 제기된 바 있다. 한 유튜버는 A 씨에 대해 "권력과 유착한 게 아니냐"며 근거없는 억측을 주장하기도 했다.

A 씨 측 법률대리인인 법무법인 원앤파트너스 소속 이은수 변호사는 7일 "유튜브를 통한 허위사실 유포는 사회적으로 대단한 문제"라며 "A 씨와 가족들의 명예를 심각하게 훼손해 고소장을 제출하게 됐다"고 밝혔다.

이 변호사에 따르면 원앤파트너스 측은 A 씨에 대한 허위사실을 유포한 유튜버들 뿐 아니라 온라인 카페 운영자, 커뮤니티 글 작성자, 악플러 등에 대해서도 추가로 고소할 계획이다.

원앤파트너스 측은 앞서 지난 4일 공식 홈페이지에 입장문을 내고 "A 씨와 그 가족, 주변인들에 관한 허위 사실 유포자와 악플러 등을 고소할 계획"이라고 밝힌 바 있다. 실제 고소장을 제출한 것은 이후 3일 만이다.

이 기간 동안 각종 허위사실을 유포했던 누리꾼들로부터 용서를 호소하는 문자 메시지, 이메일 등이 630여통 전달된 것으로 전해졌다. 원앤파트너스 측이 공개한 일부 메시지를 보면, 한 대학생은 "A 씨를 의심해서 정말로 죄송하다"며 고개를 숙였다. 또 다른 누리꾼은 "정민 군 일이 가족 일처럼 느껴져서 (흥분했다)"라며 "A 씨가 힘들거라는 생각을 미처 못했다"라고 용서를 구했다.

이와 관련해 원앤파트너스 측은 "선처를 희망하는 사람을 제외하고 최소 수만명을 고소할 것"이라며 "여러 사정이나 형편을 감안해 적절히 처리하겠다"고 강조했다.

앞서 일부 유튜버, 누리꾼들은 A 씨에 대해 무분별한 허위사실을 퍼뜨려 논란이 불거진 바 있다. A 씨 측으로부터 피소된 유튜브 채널 '종이의 TV' 운영자는 정민 씨 사망 사고와 관련해 영상 56개를 게재하며 'A 씨가 이번 사고의 원인을 제공했다'는 취지로 주장해 왔다.

그는 지난달 29일 SBS 시사 프로그램 '그것이 알고싶다'(그알) 방영 이후 라이브 방송을 켜고 "'그알'이 온전히 A를 위한 방송을 했다. 권력과 상당한 유착이 있다고 본다"며 "A가 연예인도 아니고 왜 이렇게 언론 플레이를 하느냐"고 질타했다.

당시 이 유튜버는 'A 씨에 대한 음모론을 만들어 마녀사냥을 하고 있는 게 아니냐'는 '그알' 측 비판에 대해 "저는 가짜뉴스 절대 안 한다. 저와 유튜버들을 싸잡아서 가짜라고 비난하는데, (우리는) 상식적이고 합리적이고 객관적인 부분(을 이야기한다)"이라고 주장하기도 했다.

온라인 공간에서는 일부 누리꾼들이 A 씨를 피의자로 단정하거나, A 씨 가족의 직장으로 추정되는 업체에 '댓글폭탄'을 퍼붓는 등 비난을 쏟아냈다.

일부 인터넷 커뮤니티에는 A 씨의 얼굴 사진 및 졸업 학교 등 신상정보가 공개되는가 하면, 경찰의 '늦장 수사'로 인해 A 씨에 대한 조사가 미뤄지고 있다는 취지의 음모론이 확산하기도 했다.

논란이 커지자 한 경찰관은 직장인 익명 온라인 커뮤니티 '블라인드'에 쓴 글에서 "수사는 비공개가 원칙"이라며 "자꾸 말도 안 되는 음모론 퍼뜨리면 업무가 밀려 (수사가) 더 밀려날 수 있다"고 호소했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr