[클릭 e종목]"HSD엔진, 다가온 선박 사이클...선박엔진 수혜 전망"

HSD엔진은 1999년 설립된 선박용 디젤엔진(저속, 중속) 전문 업체이다. 세계 2위의 디젤엔진 생산설비를 보유 중이다. 엔진 자회사가 없는 삼성중공업, 대우조선해양이 주요 국내 고객사로 꼽힌다. 지난해 중국시장 시장점유율(M/S)은 18%를 점유하고 있다.

이태환 대신증권 연구원은 "저속엔진은 대형 상선에 있어 필수적인 기자재로 국내 조선사 선박수 주 증가는 곧 엔진수주 증가로 이어질 것"이라며 "올해 신규수주 호조로 현재 수주잔고는 여유를 갖게 되는 레벨로, 가격 협상력 상승을 바탕으로 추가될 신규수주 마진 향상이 기대된다"고 평가했다.

특히 수주잔고 가운데 DF 엔진 비중이 확대 중으로 DF엔진 선호도 상승은 이익률 측면에서 좋고, 중국시장 점유율 확보에도 유리한 환경이 조성돼 있다는 분석이다. HSD엔진은 올 1분기 신규수주 3824억원을 기록하며 DF엔진을 중심으로 빠른 수주 확보에 나서고 있다.

실적 전망 또한 밝다. 올해 연간 실적은 매출액 5830억원으로 전년 대비 29.8% 감소할 전망이다. 영업적자는 84억원 규모가 예상된다. 이 연구원은 "2019~2020년 수주 부진에 따른 출하량 감소가 나타나며 고정비 부담이 예상된다"며 "물량이 늘어날 하반기에 분기 흑자 전환이 예상된다"고 말했다.

그는 "2분기 수주 흐름도 좋은 것으로 알려지고 있다"며 "넉넉한 일감을 바탕으로 상승한 엔진가격 협상력을 바탕으로 선별 수주가 가능하다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr