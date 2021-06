제노코, 157억원 토지 및 건물 양수 결정

제노코 제노코 361390 | 코스닥 증권정보 현재가 49,000 전일대비 100 등락률 -0.20% 거래량 18,297 전일가 49,100 2021.06.07 15:30 장마감 관련기사 제노코, 한화시스템에 43억 규모 IFF 항공양산 공급계약 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일제노코, 한화시스템과 45억 규모 군위성통신체계-II 몸체조립체 등 양산 계약 close 는 경기도 군포시 당정동 18-15, 19 다비치테크노타워 양수를 결정했다고 7일 공시했다. 양수금액은 157억원이며 목적은 상장사로서 대외 이미지 제고, 현 사업 생산능력(시설, 장비) 검증을 통한 양산 물량 수주, 향후 신규사업 진행을 위한 신규아이템에 대한 생산시설 확충, 현 임차건물의 공간협소 한계상황 극복 등이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr