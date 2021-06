스크린골프 ‘SG골프’, ‘언택트 레슨인 서비스’ 실시

코로나 19의 영향으로 언택트(Untact) 문화가 일상에 자리잡기 시작하였다. 골프 산업도 이에 맞춰 골프장 내 운영 시스템을 비대면 자동화할 수 있는 솔루션을 개발하는 등 산업 곳곳에 언택트 서비스를 도입하고 있다.

이러한 가운데 스크린골프 업체 SG골프는 스윙 영상을 공유하여 회원들과 프로들에게 코칭을 받을 수 있는 언택트 레슨인 서비스를 실시하고 있다.

방법은 간단하다. SG골프 매장에서 로그인 후 플레이를 하면 본인의 스윙 영상이 제공된다. 제공된 스윙 영상을 SG골프 홈페이지와 앱에 있는 ‘스윙 뽐내기’ 게시판에 업로드하면 된다. SG골프의 회원들과 프로들이 해당 게시판에 있는 스윙 영상을 보며 문제점과 해결책을 댓글로 알려주는 서비스다.

해당 서비스는 비대면으로 골퍼들에게 다양한 의견과 해결책을 얻을 수 있어 SG골프 유저들에게 큰 호응을 얻고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

SG골프 권복성 상무는 “스윙 뽐내기는 예전부터 꾸준히 진행하고 있는 서비스로 코로나19의 영향으로 언택트 서비스가 주목받기 시작했다. 이에 언택트 시대에 맞춰 오프라인으로 직접 만나지 않더라도 골퍼들이 서로의 스윙 영상을 공유하고 레슨을 받을 수 있는 새로운 문화가 형성되었다. 아울러 장기화되고 있는 코로나19시대에 맞춰 유저들을 위한 다양한 서비스를 도입할 예정”이라고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr