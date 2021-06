"10분 안에 끝낸다" 전자레인지 청소 방법은

[아시아경제 임혜선 기자] 집에서 간단하게 해 먹을 수 있는 가정간편식(HMR) 등이 대중화되면서 전자레인지의 가정 내 사용이 늘고 있다. 특히 코로나19로 인한 외식 기피 현상으로 가정간편식 소비의 증가세가 크게 나타나고 있다. 이에 따라 가정간편식을 조리하는데 대표적으로 사용되는 전자레인지의 사용이 전보다 늘어나며 전자레인지의 내부 세척에 대한 중요성이 커지고 있다.

전자레인지는 음식을 데우거나 해동할 때, 심지어 그릇이나 행주 등의 관리에도 활용되는 등 다양한 방법으로 사용되고 있지만 청소는 간과되는 경우가 많다. 특히 음식을 데우는 도중 전자레인지 내부에 음식물이 튈 수가 있는데, 이 음식이 딱딱히 굳어 얼룩 제거가 어려워지고 세균 번식의 원인이 될 수 있어 관리에 세심한 관심을 기울여야 한다.

이에 간단한 방법으로 전자레인지를 청소할 수 있는 생활정보를 소개한다.

식초와 물을 사용해 내부 청소

우선 식초와 물을 1:1 혹은 1:2 비율로 섞고 전자레인지용 용기에 담아준다. 이용기를 전자레인지에 넣은 후 약 5분 정도 돌려주면 수증기로 인해 전자레인지 안에 오염된 부분들이 불어 닦기 쉬운 상태가 된다. 그런 다음 키친타월, 물티슈 등으로 전자레인지 구석구석을 닦아주면 된다.

전자레인지 전용 세정 시트 사용

더욱 간단한 방법으로는 전자레인지용 전용 세정 시트를 사용하는 것이다. 애경산업의 ‘1분 스팀 클리너’는 사용법이 간편한 전자레인지 전용 클리너로, 클리너 1장을 전자레인지에 넣고 1분간 돌려준 뒤, 클리너가 뜨겁지 않은지 확인 후 전자레인지 내부의 오염을 닦아주면 된다. 전자레인지에 넣고 돌릴 때 발생하는 스팀이 내부의 찌든 때 등 오염을 불려주고, 클리너에 함유된 베이킹소다로 전자레인지의 끈적임과 얼룩 등을 효과적으로 제거할 수 있다. 이 과정에서 생기는 스팀은 오렌지향을 함유해 세정 후 상쾌함을 제공한다.

