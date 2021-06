나경원 "당대표 되면 박근혜 사면 추진하되 애걸하진 않겠다"

[아시아경제 조성필 기자] 국민의힘 당대표 선거에 출마한 나경원 후보는 5일 "박근혜 전 대통령에 대한 사면을 추진하지만 애걸하진 않겠다"고 말했다.

나 후보는 이날 국민의힘 제주도당 주요 당직자들과의 간담회 자리에서 "사면은 대통령의 권한"이라며 이같이 밝혔다. 그는 "사면 문제를 이낙연 전 민주당 당대표가 먼저 띄웠다"며 "민주당 안에서 정치적인 도구, 이득을 위한 도구로 사용하는 것은 불쾌하다"고 했다. 이어 "지금까지 전직 대통령이 이렇게 오랫동안 구금된 적은 없다. 당대표가 되면 석방을 추진하겠다"고 말하면서도 "문재인 대통령에게 사면을 애걸하거나 요구할 생각은 없다"고 강조했다.

이날 나 후보는 '야권 통합'을 강조하며 자신에 대한 지지를 호소했다. 나 후보는 "지난 재보궐 선거때 LH사태, 세금문제, 부동산 정책 등에 대한 엄청난 국민의 분노가 있었지만 민주당은 40%의 득표율을 보였다. 야권은 분열하면 필패다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다"며 "첫째도, 둘째도, 셋째도 통합후보가 중요하다"고 말했다.

나 후보는 이준석 후보에 대해 "특정 후보를 대통령 만들겠다고 하는 생각을 가진 분"이라며 통합에 걸림돌이 될 수 있다고 지적했다. 그는 "계파 없는 정치인인 제가 통합을 이뤄내겠다"고 강조했다.

