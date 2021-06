김형석 작가, '모로코 온더로드' 사진전 개최

Kim Hyungseok Photography Exhibition "Morocco, On the Road”

사진작가 김형석이 모로코의 길에서 만난 다양한 순간들을 전시한다고 5일 전했다. 김형석은 10년 이상 제주에서 활동하며 자연과 인간 감정의 공명을 주제로 작업해왔다.

이번 사진전은 복합문화공간 코트의 주최로 브리즈소사아어티가 주관하고 아프리카인사이트의 후원으로 진행된다.

작가는 모로코의 길에서 만난 순간들을 “시간의 아름다움에 대한 교감, 보이지 않는 장면 너머에 대한 기억이다”라고 말한다.

길 위에는 과거와 현재와 미래가 있다. 길 위에는 걷고 있는 내가 있고, 뜨거운 한낮의 태양과 수백 년 자리를 지켜온 나무의 그늘이 있고, 작년에 뿌리를 내린 들꽃도 있다. 환희에 찬 사람도 길 위에 있으며, 슬픔과 고뇌로 가득 찬 사람도 길 위에 있다. 그 길 위에서 마주치고 서로를 바라본다. 그저 서로 방해가 되지 않을 정도의 공평한 거리에서 투명한 시간 그대로를 영원히 정지시킨다. 그래서 ‘모로코, 온더로드’의 사진들은 필요에 따라 클로즈업을 취하는 영화보다는 연극 무대를 닮아 있다. 그것은 훗날 잃어버린 감정을 되찾아 주는데 결정적인 단서가 된다. (작가노트 중)

전시 기간 중 작가와의 만남, 모로코 아티스트 오마르(Omar)와 아프리칸 댄스컴퍼니 따그(African Dance Company TAGG)의 공연 및 한?아프리카재단, 주한 모로코 대사관이 제공하는 영화 <페가수스> 관람 등 다양한 행사들이 준비되어 있어 눈과 귀를 사로잡는다.

2021년 5월 29일 토요일부터 6월 13일 일요일까지 2주간 복합문화공간 [인사동 코트] 2층 ‘내면의 서재’에서 개인전이 펼쳐지며, 소품 액자 30여 점 외에도, 대형 프로젝션 쇼, 3미터가 넘는 파노라마 작품과 대형 캔버스 작업과 공간 위에 필름을 띄운 독특한 방식으로 작품을 만나볼 수 있다.

