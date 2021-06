코스나인, 스마트사업 부문 분할…지인커뮤니케이션 신설

[아시아경제 이민우 기자] 코스나인 코스나인 082660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,290 전일대비 5 등락률 -0.39% 거래량 153,898 전일가 1,295 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[기로의 상장사] 코스나인 최대주주 된 아이큐어, 시너지 나올까 close 은 스마트사업 부문을 단순ㆍ물적분할해 지인커뮤니케이션을 설립한다고 4일 공시했다.

신설법인인 지인커뮤니케이션은 정보통신공사 및 유지보수 사업을 펼치고 존속회사인 코스나인은 화장품 제조 및 판매 사업을 이어간다. 분할기일은 오는 9월1일이다. 이를 결정할 주주총회는 다음달 9일 열릴 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr