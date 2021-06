[아시아경제 이민우 기자] 도화엔지니어링 도화엔지니어링 002150 | 코스피 증권정보 현재가 9,280 전일대비 170 등락률 -1.80% 거래량 104,042 전일가 9,450 2021.06.04 14:33 장중(20분지연) 관련기사 도화엔지니어링, 318억원 규모 태양광발전사업 수주도화엔지니어링, 1분기 당기순이익 44억원…전년 동기 대비 44.3%↓[클릭 e종목]"도화엔지니어링, 신규 수주 지속 기대" close 은 종속사인 도화그린에너지의 사업 중 우드펠릿 사업 등을 인적분할해 신설회사를 설립한다고 4일 공시했다. 분할 비율은 0.93145943대 0.06854057다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr