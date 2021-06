[단독]기재부, 청년 전담 조직 만든다

청년경제정책과·인구전략과 신설…행안부에 요청

단독[아시아경제 장세희 기자]기획재정부가 청년정책 전담 부서 신설을 추진한다. 이 같은 행보는 최근 더불어민주당이 청년 정책을 강화하는 것과도 궤를 같이한다. 민주당은 최근 부동산, 비트코인 규제 강화로 20대 민심이 이탈하자 청년 고용·주거·자산 문제를 해결하겠다고 적극 나선 상황이다.

4일 정부에 따르면 기재부는 최근 정부 조직 관리를 담당하는 행정안전부에 '청년경제정책과' 신설을 요청한 것으로 확인됐다. 이번 청년 전담 부서 신설 배경에는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 의지가 담긴 것으로 알려졌다. 홍 부총리는 지난달 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "청년문제의 접근 방식이 달라져야 한다"며 "청년고용, 청년 주거, 청년 자산 형성이라는 3가지 경제적 측면에서 우리 사회의 튼튼한 희망사다리를 만들도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝히며 정책 강화 의지를 드러냈다.

현재는 기재부 일자리경제지원과가 청년 정책을 맡고 있는데, 사무관 한 명이 맡고 있어 청년정책을 두루 살피기에는 한계가 있다는 의견에 따른 것이다.

아직 최종 협의 과정이 남았지만, 그간 기재부 내에 청년과 관련한 부서가 없다는 점에서 행안부도 전향적으로 검토하는 기류다. 정부 관계자는 "국무조정실, 기재부, 고용노동부 등 관련 부처가 모여 청년 정책을 논의하는데, 기재부만 청년 관련 전담 부서가 없는 상황"이라며 "최근 코로나19로 청년 실업이 심화하고, 주거·자산 등에서 세대 간 격차 발생하는 상황을 감안했을 땐 적극적인 정책 대응이 필요하다"고 밝혔다.

전문가들은 새로운 조직을 통해 세밀한 정책을 수립할 필요가 있다고 입을 모은다. 김소영 서울대 경제학과 교수는 "정부에서 청년을 위한 일자리를 만들고 있지만, 미스매치 문제도 있다"며 "수요자들이 실제로 원하는 정책을 세밀하게 짤 필요가 있다"고 강조했다. 그러면서 "당장 소득이 발생하지 않으면, 미래를 꿈꿀 수 있는 기회를 박탈하는 것과 같다"며 "청년 고용문제가 최우선으로 해결돼야 한다"고 덧붙였다.

한편 기재부는 이외에 저출산 고령화 등 인구구조 변화에 대응하기 위해 인구전략과 추가 신설도 요청한 상태다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr