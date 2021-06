맘마마트 천안점 창고형 할인매장으로 확대 1+1 페스티벌 진행

오프라인과 기술 중심의 융복합 사업 확장에 주력한다는 전략

동네마트 전용 배달 앱 맘마먹자 서비스를 운영중인 주식회사 더맘마(대표 김민수)가 6월 4일(金)부터 6월 13일(日)까지 ‘1+1 페스티벌‘을 진행하면서 창고형 할인매장으로 확대하기에 나섰다.

이번 1+1 페스티벌은 청과/야채, 정육, 수산 등 신선식품부터 공산품에 이르기까지 200여 개 상품에 대해 적용되어 각 코너별로 진행된다. 6월 4일(金) 시작으로 1+1 행사 당일 상품(소진시 까지)에 해당되며 1인 2개 한정 판매로 해당 전 품목은 ’맘마먹자‘ 앱을 통해서도 주문 가능하다.

최근 충청권 새벽 배송의 원조로 동네마트 장보기 2시간 당일 배송 서비스 플랫폼 ‘맘마먹자’를 운영 중에 있는 더맘마는 맘마마트 천안점을 풀필먼트서비스(Fullfillment Service)의 전초기지로 하고 천안·아산 지역은 물론 충청 이남까지 아우르는 충청권 전체에 대한 신선식품 배송을 최초로 진행하고 있으며 최근 창고형 할인매장으로의 리뉴얼 계획에 착수한 것으로 알려졌다.

창고형 할인매장이란 물건을 대규모로 전시해 창고 같은 분위기를 연출하면서 묶음 형태로 대용량 상품을 저렴하게 판매하는 매장을 의미한다.

'가성비(가격 대비 성능)'를 강조하는 트렌드와 맞물려 한꺼번에 많은 상품을 싸게 구입하고자 하는 소비자들에게 인기를 끌고 있으며 창고형할인매장의 경우 단골 고객이 찾는 주력 제품이 1차 신선제품으로 분석되고 있기 때문에 ‘신선한 식자재를 고객에게 빠르게 배송한다는’ 더맘마의 전략과 일맥상통한다.

더맘마는 전자상거래 기반에서 오프라인과 앱(맘마먹자)을 통해 기술 중심으로 융·복합 사업 확장에 나서고 있으며 직영마트와 가맹마트의 오프라인 매장 기반에 디지털 기술의 연결을 시도하고 있다.

O2O(Online to Offline) 플랫폼 맘마먹자 직영점인 맘마마트 천안점, 금촌점에서 기존 온라인에서 많이 사용하는 간편 결제서비스를 이용하여, 오프라인 매장에서 기존에 카드 결제한 이력이 있을 경우, 카드가 없이도 결제가 가능한 새로운 결제 방식을 개발, 도입하기 위하여 6월 4일 시범 서비스를 시작한다.

더맘마 마트부문장 정학두 상무는 “창고형 할인매장으로의 리뉴얼과 간편 결제서비스 진행을 통해 온라인과 오프라인의 융합을 통한 시너지를 증폭시키고 고객의 편의와 만족을 최우선으로 하겠다”고 언급했다.

