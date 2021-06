[아시아경제 임혜선 기자] ] 김양수 네오팜 대표가 4일 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다.

'어린이 교통안전 릴레이 챌린지'는 어린이 보호구역 내 사고 예방과 어린이 보호를 최우선으로 하는 운전 문화 정착을 위해 행정안전부에서 지난해 12월에 시작한 캠페인이다. 해당 챌린지는 '1(일)단 멈춤! 2(이)쪽 저쪽! 3(삼)초 동안! 4(사)고 예방!'의 교통안전 구호가 담긴 팻말을 들고 사진을 찍고 SNS(사회관계망) 등에 공유 후 다음 주자를 지목하는 방식으로 이뤄진다.

네오팜 김양수 대표는 이미인 김희선 전무의 지목을 받아 어린이 교통안전 구호가 담긴 팻말을 들고 이번 챌린지에 참여했으며, 챌린지를 이어갈 다음 주자로 곽재우 홈앤쇼핑 전무, 조영한 종근당건강 전무, 최현우 현대홈쇼핑 쇼호스트를 지목했다.

