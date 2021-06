임오경 "올림픽 보이콧까지 가선 안된다…선수들 인생 다 바쳤다"

[아시아경제 박철응 기자] 여당 대선 주자들이 도쿄올림픽 보이콧을 언급하고 있는 가운데 핸드볼 선수 출신 임오경 더불어민주당 의원이 "보이콧까지 가서는 안 된다"는 입장을 밝혔다.

임 의원은 4일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "보이콧까지 가서는 안 된다고 보고, 오히려 보이콧을 했을 때 우리에게 돌아오는 것은 무엇인가, 독도가 일본땅이라고 점 하나가 찍혀 있는 것이 없어지는건가, 이런 부분도 신중하게 여러 가지 생각해볼 필요가 있다"고 말했다.

일본 도쿄올림픽조직위원회 공식 홈페이지에 독도가 일본 영토 지도 내에 표기된 것에 대해 민주당 의원 132명은 전날 국회에 규탄 결의안을 제출했고 임 의원도 이에 동참했다.

진행자가 "선수 입장에서는 올림픽 출전이 꿈이고 모든 것이 여기에 맞춰져 있을 것"이라고 언급하자 임 의원은 "선수로 보면 안 되고 우리가 대한민국 국민으로 봐줘야 된다. 그 사람들에게 직업이고 20년 동안, 30년 동안 국가대표가 되기 위해서 어릴 적부터 꿈을 가지고 왔던 선수들"이라고 말했다.

그는 이어 "올림픽이 4년에 한 번 있지만 4년에 한 번 준비한 것이 아니라, 이 선수들은 자기의 꿈을 가지고 어릴 적부터 태극마크를 달고 싶었고 태극마크를 달아야지만 올림픽에 출전할 수 있는 그런 절차가 있기 때문에 3분의2, 인생을 다 바친 것"이라고 했다.

임 의원은 "보이콧도 최악의 경우는 마지막 수단이라 생각한다"면서 "하지만 앞서 2018년 평창 동계올림픽 때에도 선례가 있었다. 일본에서 IOC한테 요청을 해서 IOC가 한국에 강하게 요청했다. 올림픽 헌장 50조를 본다면 정치적이나 인종적 종교적으로 금지하게 돼 있다. 올림픽 정신에 준수해서 IOC가 요청하는 것을 받아들여줬다"고 언급했다.

그러면서 "지금 똑같은 사례다. 우리가 계속해서 IOC에게 강하게 푸시하고, 우리 장점은 대한체육회 회장과 유승민 탁구선수 출신 두 IOC 위원이 있다. 이 사람들이 더 효과적으로 IOC를 설득하고 다른 나라와 연대까지 해서 외교적 해법으로 풀어주는 것이 우선"이라고 말했다.

임 의원은 또 "최후의 수단으로 보이콧 할 경우에는 선수들에게 진짜 한 번 물어봤는지, 선수들과 지도자들에게도 의견을 물어보고 평생을 바쳐 준비한 선수들을 어찌할 것인지, 보이콧을 했을 때 인정할 것인지, 어떻게 대우할 것인지에 대한 것도 마지막 최후 수단으로 논의가 필요하다고 본다"고 했다.

오는 7월 개막 예정인 도쿄올림픽을 앞두고 독도 문제는 한일 간 쟁점으로 떠올랐다. 일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관장방관은 지난 2일 총리 관저에서 열린 정례 기자회견에서 "다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰보거나 국제법상으로 명백한 일본 고유 영토"라고 주장했다.

성화 봉송 루트를 나타낸 도쿄올림픽 홈페이지 지도에 독도를 일본 영토처럼 표시한 데 대한 한국 정부의 항의를 반박한 것이다.

정치권에서는 강경한 대응이 필요하다고 본다. 이낙연 전 민주당 전 대표는 지난달 27일 페이스북을 통해 "일본이 끝까지 거부한다면 올림픽 보이콧 등 가능한 모든 수단을 동원해 단호히 대처해야 할 것"이라고 했으며, 정세균 전 국무총리도 지난달 26일 "삭제를 끝까지 거부한다면 올림픽 불참 등 모든 수단을 총동원해야 한다"고 했다. 이재명 경기도지사는 지난 1일 IOC에 서한을 보내 "독도 표시가 삭제되도록 적극 조처를 해 달라"고 요청했다.

