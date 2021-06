쿠팡, 日 진출 타진…도쿄서 서비스 테스트

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 일본 시장 진출을 위한 작업을 시작했다. 도쿄에서 서비스에 대한 시범 테스트를 하며 시장 반응을 확인 중이다.

4일 유통업계에 따르면 쿠팡은 최근 일본 도쿄 시나가와구 나카노부 지역에서 쿠팡 앱 서비스의 시범 운영을 시작했다. 이 앱을 통해서 주문할 수 있는 상품은 신선식품부터 공산품까지 다양하다. 주문 다음날 배송하는 국내의 '로켓배송'과 달리 상품 주문 즉시 배달원이 전달한다. 로켓배송과 배달 앱 쿠팡이츠를 결합한 형태라는 분석이다.

쿠팡의 해외 시범 서비스는 이번이 처음이다. 쿠팡의 일본 진출설은 앞서 지난 3월 불거진 바 있다. 당시 주요 외신에 따르면 소프트뱅크그룹(SBG) 손정의(손 마사요시) 회장은 쿠팡 측과 소프트뱅크의 자회사 Z홀딩스를 통해 쿠팡 서비스를 일본에 도입하는 방안을 논의중이라고 밝혔다. 하지만 소프트뱅크그룹은 "일본에서 쿠팡과 유사한 서비스를 제공하는 것에 대해 이야기했다"며 "쿠팡의 일본 진출은 언급하지 않았다"고 며 공식 부인했다.

이번 일본 시범 테스트에 대해 쿠팡은 특정 지역에 한정해 테스트를 진행 중인 상황이어서 서비스 확대 여부 등 향후 계획이나 일정 등은 확정된 게 없다는 입장이다.

