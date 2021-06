[아시아경제 김대현 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,575 전일대비 50 등락률 +1.98% 거래량 22,281,681 전일가 2,525 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 초록뱀미디어, 1분기 연결 매출 전년比 738% 성장…"성장궤도 진입"[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일"지금 빨리 확인하세요" 수익 가져다줄 귀중한 정보 close 는 2일 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 최대주주 초록뱀컴퍼니를 대상으로 200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이에 따라 우선주 884만9558주가 신주 발행되고, 신주 발행가액은 2260원이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr