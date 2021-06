코로나로 변화된 일본 소비 트렌드 4가지 키워드는?

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA는 '코로나19 이후 일본의 소비 트렌드 변화와 우리 기업의 진출전략' 보고서를 3일 발표하고 일본 트렌드 변화에 대한 4가지 키워드를 소개했다.

KOTRA는 이번 보고서에서 코로나19 이후 공략 가능한 일본 시장의 트렌드 키워드를 'K소비재, K식품, K디지털, K웹툰'으로 제시하고 진출 성공 사례 분석을 통해 구체적인 우리 기업의 진출 전략을 담았다.

'K소비재' 온라인 방식에 주목

KOTRA에 따르면 코로나19 이전까지 오프라인 소비를 선호했던 일본 소비자들은 생활 전반의 비대면화가 요구되면서 급격히 온라인 소비로 선회했다. 보고서는 'K소비재' 역시 비대면 마케팅의 제약을 극복하기 위해 팝업 스토어(임시 매장), 소셜네트워크서비스(SNS), 라이브 커머스 등 다양한 플랫폼을 연계하는 시도가 필요하다고 강조했다. 특히 K화장품은 팝업 스토어와 같이 오프라인 방식과 전자상거래(EC) 플랫폼 입점을 동시에 공략하는 전략이 요구된다.

K푸드, 환경과 건강 가치로 '제4차 한류' 마케팅 접목

코로나19 이후 환경과 건강 가치, 지속 가능한 소비에 대한 관심이 높아졌다. 예를 들면 집콕 소비로 플라스틱 쓰레기가 증가하면서 환경문제에 대한 소비자의 관심이 커졌고, 체중 증가 및 면역력을 고민하는 사람들의 다이어트·건강 식품에 대한 소비가 증가했다.

아사히음료는 플라스틱 재활용 확산을 위해 라벨 없는 음료 생산을 확대하며 소비자의 지지를 받고 있다. 코로나19 이후 K푸드는 '제4차 한류'를 배경으로 10~20대 젊은 여성의 SNS를 통해 인기가 확산되고 있다. 보고서는 건강식 이미지가 강한 한식을 직접 만들 수 있는 요리법 등 세세한 정보를 전달하고 이와 연계한 상품 홍보방안을 고려해야 할 것이라고 조언했다.

K디지털, 원격근무와 워케이션(work+vacation)확대

일본 기업의 원격근무 시행률은 지난해 4~5월 1차 긴급사태 선언 이전 시점 9%에서 현재 20%로 상승했다. 인구 분산 효과가 기대되는 '워케이션' 시장은 2020년 699억엔(약 7075억원)에서 2025년 3622억엔(약 3조6664억원)으로 성장할 전망이다. 일본에서는 원격근무 확대를 배경으로 서버, 클라우드 시스템, 홈오피스 환경 구축을 위한 IT 기기와 업무 전자화를 위한 솔루션 수요가 급증할 것으로 예상된다.

보고서는 'K디지털'의 측면에서 원격근무 도입이 어려운 중소기업을 대상으로 맞춤형 패키지 및 전방위 기술지원을 제공하고, 일본 내 파트너사 협력(판매 및 AS)을 통한 철저한 현지화 전략을 통해 일본 시장에서 인지도를 축적해나가는 것이 필요하다고 강조했다.

세계 1위 일본 만화 시장…웹툰 콘텐츠 현지화가 관건

코로나19로 집안에서 콘텐츠로 즐거움을 찾는 소비자들이 늘면서 지난해 만화 산업의 매출액 증가율(43.1%)은 가장 큰 폭의 증가세를 시현했다. KOTRA는 'K웹툰'이 세계 1위 일본 만화 시장에서도 두각을 나타내고 있으며, 현지 유력 출판사와의 협력을 통해 웹툰 플랫폼으로서 매력도를 높이고 사용자를 확보하기 위한 노력이 요구된다고 설명했다.

손수득 경제통상협력 본부장은 "코로나19 이후 일본 소비자 트렌드 변화를 읽어내는 것이 중요하다"며 "K브랜드 제품들이 일본 소비자와의 접점을 확대할 수 있도록 마케팅 채널을 다각화하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr