매일유업, 단백질 강화한 '허쉬 초콜릿드링크 프로틴' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 매일유업이 허쉬 초콜릿드링크에 단백질을 더한 ‘허쉬 초콜릿드링크 프로틴’을 출시했다고 2일 밝혔다.

신제품 허쉬 초콜릿드링크 프로틴은 초코우유가 운동 후 에너지 충전에 도움을 준다는 연구 결과를 바탕으로 만들어졌다. 미국 코넬대학교와 텍사스대학교의 연구 결과에 따르면, 지방 함량이 1%이며 단백질과 탄수화물의 비율이 1대 4인 저지방 초콜릿 우유의 구성은 운동 후 에너지 충전에 도움을 준다.

허쉬 초콜릿드링크 프로틴은 기존의 초콜릿우유 대비 지방 함량을 60% 낮춰, 지방 함량이 1%인 저지방 초콜릿 우유다. 지방 함량이 낮아 부담 없이 즐길 수 있으면서도 허쉬 초콜릿드링크 오리지널의 초콜릿 맛은 그대로 유지했다. 이와 함께 235㎖ 1팩 기준으로 8g의 단백질을 함유해 운동 전후 간편하게 섭취하기 좋다. 근육 형성과 유지에 도움이 되도록 단백질과 탄수화물의 비율을 1대 4 황금비율로 설계한 것도 특징이다.

매일유업은 신제품 출시를 기념해 매일아이닷컴에서 무료로 체험해볼 수 있는 이벤트를 진행한다. 매일유업은 매일아이닷컴에서 체험 신청을 한 응모자 중 추첨을 거쳐 총 200명에게 제품을 선물한다.

