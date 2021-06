한국투자증권, 오아시스마켓 IPO대표주관 선정

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권이 2일 신선식품 유통업체인 오아시스마켓의 기업공개(IPO) 대표주관사로 추가 선정됐다.

오아시스마켓은 성공적인 상장을 위해 지난해 8월 NH투자증권을 대표주관사로 선정한데 이어, 한국투자증권을 들였다.

오아시스마켓은 지어소프트 지어소프트 051160 | 코스닥 증권정보 현재가 21,300 전일대비 1,050 등락률 +5.19% 거래량 222,434 전일가 20,250 2021.06.02 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-13일"오아시스 새벽배송, 유기농식품 넘어 옷·TV로 영역 확장"오아시스마켓, 친환경 포장상자부터 '셀프 환불'까지 close 가 2011년 설립한 회사로, 신선식품을 온·오프라인으로 유통하는 새벽배송 업체다. 2018년 업계에 진출해 현재 시장점유율 3위를 기록하고 있다.

오아시스마켓은 전자상거래 기업 중 유일한 흑자 기업이다. 매출액은 2018년 1111억원으로 시작해 코로나19 여파가 컸던 지난해 97억원을 기록했다.

안준형 오아시스마켓 사장(CFO)은 "최근 성남, 의왕, 언양에 물류시스템 구축을 완료해 명실상부한 국내 1위 전자상거래 업체 도약을 위한 준비를 완료했다"며 "IPO를 통해 국내 No1 전자상거래 업체로서 지위를 굳건히 할 것"이라고 강조했다.

