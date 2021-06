지난해 코로나에도 음식점 폐업 줄어…"배달·포장 노력, 폐업 비용 부담"

[아시아경제 이승진 기자] 지난해 코로나19로 인한 경기 침체에도 국내 음식점 폐업은 줄어든 것으로 나타났다.

2일 한국외식산업연구원 정소윤 선임연구원이 행정안전부 지방행정 인허가 데이터를 분석한 보고서에 따르면 연간 폐업 일반음식점은 지난해 5만4437개로, 2019년 5만9530개보다 8.6% 감소했다. 이는 2016년 5만1377개 폐업 이후 4년 만에 가장 적은 수준이다.

일반적으로 음식점업의 폐업률(운영 사업자 수 대비 폐업 사업자 수 비율)은 다른 산업보다 높다. 국세청 국세통계를 토대로 산출한 자료에 따르면 2019년 기준 음식점업 폐업률은 21.5%로, 52개 업종 가운데 1위를 차지했다.

이 같은 폐업률은 도매·상품중개업 11.5%, 소매업 18.6%, 숙박업 13.4%, 운송업 8.5% 등과 비교해 월등히 높은 수준이다.

정 연구원은 "코로나19 위기를 극복하고자 배달이나 포장을 시작하는 등 점주들이 노력을 기울였다"며 "폐업을 하려고 해도 인테리어 철거 등에 비용이 많이 들어간다는 점도 폐업을 망설이게 하는 한 가지 요인이 됐을 것"이라고 설명했다.

이 외에도 지난해 재난지원금 지급 요건이 '영업 유지'였던 점도 영향을 미쳤을 것으로 외식업계는 분석한다.

정 연구원은 "진입 장벽이 상대적으로 낮은 음식점 창업은 준비가 덜 된 예비창업자의 유입으로 창업과 폐업이 반복돼 많은 사회적 비용이 발생할 수 있다"고 말했다.

이어 그는 "업체를 진단해보면 매출이 적은 것보다 지출이 과도한 경우, 또는 원가 구조 자체가 불리한 경우가 생각보다 많다"고 지적하며 "외식업 소상공인 개인사업자의 폐업을 예방하기 위한 외식업체 경영 진단 도구를 개발해야 한다"고 설명했다.

