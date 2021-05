더마 코스메틱 브랜드 아이스트, ‘코어 링클’ 라인 출시

㈜한국비엔씨 더마 코스메틱 브랜드 아이스트가 순한 식물성 원료 스테비아 성분에 주목한 ‘코어 링클 라인’의 크림, 아이크림 2종을 새롭게 선보인다.

코어 링클 라인은 피부장벽 강화를 위해 정제수 대신 수용성 콜라겐과 함께 레티놀(레티노이드) 대체 성분으로 주목받는 식물성 원료인 프랑스산 스테비아 잎, 줄기 추출물을 함유한 것이 특징이다. 특허성분인 올리고 히알루론산, 블래더랙추출물, 꿀풀추출물, 판테놀, 세라마이드엔피를 함께 배합했다.

회사 측에 따르면, 레티놀은 주름 제거 및 노화 예방, 각질 생성 억제에 도움을 주지만 과도하게 바를 경우 비타민A의 수치 증가로 피부 붉어짐, 따가움, 과도한 각질 벗겨짐 등의 부작용이 있어 레티놀의 장점만을 적용하고 단점을 개선시킨 제품이 코어 링클 라인이다.

제품의 핵심 원료가 되는 스테비아 잎, 추출물은 한국식품영양과학회지에서 ‘다양한 추출방법으로 조제된 스테비아 잎 추출물의 항산화 활성’ 논문으로 항산화에 대한 우수성이 증명된 바 있다. 스테비아에는 다량의 폴리페놀 성분 함유와 함께 녹차 대비 20배 이상 높은 항산화 활성을 자랑한다.

아이스트 코어 링클 라인의 크림, 아이크림 2종은 미백, 주름 2중 기능성 제품으로 대한피부과학연구소를 통한 인체적용시험으로 2중 탄력 개선 시험 및 눈가 개선 시험에 대한 개선 효과를 밝혔다.

아이스트 마케팅 담당자는 “스테비아 추출물이 들어간 주름 개선 화장품은 국내에서는 처음 선보이는 제품으로 코어 링클 라인을 통해 소비자께 좋은 원료의 화장품을 제공할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”며, “제품 출시 전 아이스트 내부 직원들에게 선 공개된 코어 링클 라인은 빠른 처치가 필요한 피부에 빠른 해결책을 제공한다는 의미의 ‘응급실 크림’이라는 애칭으로 불리며, 피부 탄력 케어 및 수분 증발을 차단해 보습케어 제품으로도 소비자 반응을 얻고 있다”고 말했다.

한편 아이스트는 제품 출시를 기념하여 ‘코어 링클 크림’, ‘코어 링클 아이크림’을 50% 할인된 가격에 제공하는 프로모션을 진행한다.

